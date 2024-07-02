Лантратова: в ГД в октябре хотят рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

В октябре Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ и введении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в форме государственных экзаменов.
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