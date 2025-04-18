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Новости Тамбова

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Глава Котовска Алексей Плахотников стал экспертом мероприятий Национальной премии "Бизнес успех"

Глава Котовска Алексей Плахотников стал экспертом мероприятий Национальной премии "Бизнес успех"

Национальная премия «Бизнес успех» является ежегодным мероприятием, проходящим в несколько этапов, а завершающий конкурсный отбор среди предпринимателей состоялся по традиции на площадке Общественной Палаты России.

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