Глава Котовска Алексей Плахотников стал экспертом мероприятий Национальной премии "Бизнес успех"

Национальная премия «Бизнес успех» является ежегодным мероприятием, проходящим в несколько этапов, а завершающий конкурсный отбор среди предпринимателей состоялся по традиции на площадке Общественной Палаты России.
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