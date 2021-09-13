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Медведев вынес Джоковича в финале US Open, победы «Ливерпуля», «Реала» и «Милана», поражение «Динамо», 5 четверных Трусовой и другие новости утра

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Лена Мисько
Интересное наблюдение от Екатерины Бычковой: все российские мужчины, выигрывавшие ТБШ – водолеи: Евгений Кафельников; Марат Сафин; Даниил Медведев.
Лена Мисько
Для тех, кто не смог ночью посмотреть три сета - три минуты хайлайтов https://youtu.be/MEFpXBwnyQA
Лена Мисько
Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Спасибо за всё, Супер Марио❤️‍🔥
Лена Мисько
Сборная России по футболу, [13.09.21 13:27] Всем привет! Это Марио. И у меня есть для вас несколько важных слов. Сразу о главном: мой путь в сборной России подходит к концу. Я завершаю свою карьеру в национальной команде России. Позвольте мне объяснить почему. На этой неделе мне исполняется 31 год и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо. Должен сказать, что помню каждый из своих 35 матчей в футболке с двуглавым орлом на груди. Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу. Хотел бы воспользоваться этим моментом для того, чтобы в первую очередь поблагодарить Господа Бога, потому что без Господа я бы никогда не приехал бы в Россию и не дошёл бы до текущего момента. Я также хотел бы поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживала, мой родной клуб ЦСКА и всех болельщиков. Искренне - никогда не пожалею, что решил играть за Россию, а не Бразилию. Я полностью отдавал всего себя в сборной, в каждом матче, начиная с товарищеской игры с "Динамо", и заканчивая встречей с Хорватией в Лужниках, которая стала для меня последней. Хочу, чтобы все знали: я играл за партнеров и за вас, уважаемые болельщики. Которые всегда нас поддерживали - как у телевизора, так и на стадионе. Самые сильные эмоции от футбола я получил в 2018-м, на чемпионате мира. На самом деле, это вообще был самый восхитительный месяц в моей карьере. Если вы попросите меня описать свои эмоции от гола в добавленное время с хорватами, не смогу это сделать. Просто вспомню, как это было. 115-я минута. Подача Дзаги со штрафного. Я выпрыгиваю. Мяч касается моей головы и летит точно в левый нижний угол... Вы помните, как это было? Вы же знаете, я не слишком эмоциональный человек, но тот момент я помню отчётливо. И я побежал к вам, к болельщикам. Мне также показалось, что на трибунах не тысячи фанатов, попавшие на игру в Сочи, а миллионы людей, которые живут в России и объединены национальной сборной. Сборной, из которой я сейчас ухожу. Но всегда буду ее поддерживать. Ваш Марио Фернандес.
Лена Мисько
Освободилось вакантное место «легионера» в сборную России. По масштабу сейчас заменить может только Жиго.
Лена Мисько
Фернандесу только 30 (вот-вот стукнет 31), но после домашнего ЧМ он сильно сдал + у него дофига травм (17 – после приезда в Россию). Пошел по пути Акинфеева и сосредоточился на клубе. Тоже позиция.
кузнецов владимир
раз не хочет играть за сборную - пусть паспорт сдает
кузнецов владимир
Жиго не может, надо 5 лет в России прожить, а он только три.
Лена Мисько
это навредит ЦСКА))) в лимит не влезут
Лена Мисько
в Спартаке год за три))
кузнецов владимир
в Спартаке то да, но в ФИФА про это не знают.
Лена Мисько
пора бы уже в ФИФА донести, что ФК Спартак = "вредное" производство
Ивановна
Молодец просто молодец
Максим Комаров
Ивановна, пойдёшь к нам медсестрой?
кузнецов владимир
интересное наблюдение за мужским теннисным рейтингом после открытого чемпионата США. На первом месте серб Джокович, дальше четверо игроков имеющих непосредственное отношение к России. номер 2 - Даниил Медведев - Россия, номер 3 Стефанос Циципас - наполовину грек, наполовину русский, мама Циципаса - Юлия Сальникова многократная чемпионка СССР по теннису, дочь знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова, олимпийского чемпиона 1956 года. номер 4 - Александр Зверев, выступает за Германию, так-как там родился, но фактически русский. Его отец Александр Зверев старший - трехкратный чемпион СССР по теннису, победитель альтернативной олимпиады ( соревнования Дружба-84 ), номер 5 - Андрей Рублев - Россия.
Лена Мисько
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи покидает свою должность. Российский футбольный союз объявил об уходе 46-летнего венгра. «Глава департамента судейства Виктор Кашшаи уходит в отставку в связи с организационными изменениями в РФС», – говорится в заявлении союза Кашшаи занимал этот пост с начала 2020 года. «Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства. Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности. Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов. О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме», – заявил глава Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Максим Комаров
У меня 3 кандидата: «Судья из Але, реф!», арбитр эксперт блоггер Игорь Федотов и Руслан Закиров.
Лена Мисько
если бы решение зависело от меня, то автор телеграм-канала «Але, реф!»
Максим Комаров
https://youtu.be/ftB8WJnHXwI
Максим Комаров
Прекрасный выбор
Лена Мисько
Василий Уткин, [13.09.21 18:39] Ну, вот и Казанский ушел. Остались Чернов и Шмурданцев. Вперед, ребята, можно успеть нажать спуск унитаза, если левая рука длинна и свободна. Увлекательный процесс.
Лена Мисько
⚡️ Денис Казанский покинул «Матч ТВ»
Лена Мисько
⚡️ Василий Конов стал генеральным директором агентства спортивной информации «Матч+», Евгений Слюсаренко — главным редактором
Лена Мисько
❗️Карпин получил новый автомобиль от спонсора сборной России
Лена Мисько
Официально: в Италии болельщикам «Спартака» выделено 1365 билетов на гостевой сектор. Цена – 35€. Более подробно о порядке реализации билетов клуб обещает сообщить позже, но общая информация уже доступна по ссылке: https://spartak.com/news/2021-09-13-vnimaniyu_bolelshchikov_planiruyushchikh_posetit_match_napoli__spartak/ Футбольный клуб «Спартак Москва» Вниманию болельщиков, планирующих посетить матч «Наполи» — «Спартак»!
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [13.09.21 16:17] Для меня самым крутым моментом чемпионата мира была даже не серия пенальти с испанцами и Нога Акинфеева, а гол Марио хорватам. Мы ведь никогда не отыгрываемся! Мы бьемся башкой в стену и всё без толку. А тут еще и дополнительное время и дело к концу... И вдруг забивает парень, который никогда не забивал! А на видео - эмоции семьи и близких в Бразилии в тот самый момент. Сама-то Бразилия к тому моменты вылетела уже! А в этом доме болели за другую сборную другой страны и как здорово они это делали! https://youtu.be/Y7G2jvjUUhk
Лена Мисько
На миллионы гуляют не только футболисты... Их тоже к богу не пустят?
Лена Мисько
Вместо Кашшаи приедет Кайперс, Риццоли или Мажич По данным "СЭ", новым главой департамента судейства РФС станет голландец Бьёрн Кайперс, итальянец Никола Риццоли или серб Милорад Мажич. Больше шансов, что в Россию приедет миллионер из Голландии, который недавно судил финальный матч Евро-2020. Напомним, что сегодня был отправлен в отставку венгр Виктор Кашшаи. Пока его обязанности будет выполнять Павел Каманцев. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/vmesto-kashshai-priedet-kaypers-riccoli-ili-mazhich-1834870/
Лена Мисько
Куньлунь прям разбогател...
Лена Мисько
КТО СЛИВАЛ КАШШАИ? Точно сливали. Вариантов несколько. Разногласия с Хачатурянцем, Левниковым по трактовкам, с ЭСК. Минусы его работы: не защищал арбитров, все вопросы решал Хачатурянц, авторитета среди судей не было, нарушал традиции, не держал слово (то нельзя товарки судить, то можно; то в январе, то в июне трое рефов получат лицензию вар, а к сентябрю не получили). Плюсы: дал шанс молодым, поддерживал Карасева в Европе (хотя у него там есть Розетти). При нем арбитры ПФЛ получили экипировку и повышение зп. Не знаю, сколько в этом конкретно его заслуги. Подробно в статье: https://tele-sport.ru/football/russia/rpl/rukovoditel-sudei-s-ogranichennoi-vlastyu-chem-kashshai-zanimalsya-poltora-goda-v-rossii
Лена Мисько
Кашшаи выплатят три его зарплаты после досрочного расторжения контракта
Лена Мисько
Рабинер: Сегодня Александру Яковлевичу Розенбауму - 70 лет. *** На песнях этого человека я рос. Его слова - "лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять!" - стали моим жизненным девизом. Я никогда ничего в жизни не делал понарошку, в том числе и профессию выбирал по этому принципу. И меня этому наряду с родителями научил Розенбаум. Я играл его на гитаре. И будущую жену очаровал на дне рождения у одноклассника этими самыми "Утками". Но в ещё большей степени, как потом выяснилось, - "Вальс-Бостоном"... А потом мне посчастливилось с ним познакомиться, и это был один из самых счастливых моментов в жизни. Он оказался постоянным читателем моей газеты, и мы сделали с ним интервью как с Читателем "СЭ" 2006 года. И я ещё раз понял, что с одним из кумиров не ошибся. Потом мы ещё много раз общались - и, надеюсь, будем. Почти каждый год хожу на его концерты, на которых зал всегда полон, а он ради них часа по три выворачивается наизнанку. У нас разные любимые команды (но как же здорово он рассказывал мне о любви к "Зениту" и отношениях с Пал Фёдорычем Садыриным для книги!), разные политические убеждения. Но как же в одном из наших интервью Александр Яковлевич вписался за своего идейного оппонента, но личного друга Андрея Макаревича, которому после его оценок событий 2014 года начали зарубать концерты. Как он мочил чиновников, которые решили выслужиться! Спасибо, что Вы есть, Александр Яковлевич! Сейчас смотрю Ваш юбилейный концерт, и, как всегда, балдею. И надеюсь, что Ваша энергетика будет пропитывать меня ещё долго. А дорогим моим подписчикам предлагаю прочитать наше совместное с Женей Дзичковским интервью с Розенбаумом от декабря 2006-го. Я очень-очень люблю тот разговор. Тогда я лишний раз понял, что не зря пришел в эту профессию. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять! Но утки уже летят высоко. Летать так летать - я им помашу рукой! https://m.sport-express.ru/newspaper/2006-12-29/8_1/ ЧИТАТЕЛЬ ГОДА• Александр РОЗЕНБАУМ• ГОЛОДНОЙ У ПОЭТА ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕСТЬ• ТРИЖДЫ ПО ТРИДЦАТЬ ОТЖИМАНИЙ• НЕНАВИЖУ, КОГДА МЕНЯ УЧАТ• О ГИРЯХ В ГОСТИНИЦЕ• НЕ ВЕРЮ, ЧТО СПОРТСМЕНЫ НЕ ЗНАЮТ О ДОПИНГЕ• ХИДДИНК МОЖЕТ ОБЛОМАТЬ СЕБЕ ЗУБЫ• НАДО БОРОТЬСЯ С ХАМСТВОМ• РАДИМОВ ПОХОЖ НА МЕНЯ• КОГДА УВИДЕЛ СТРЕЛЬЦОВА - ПОДКОСИЛИСЬ КОЛЕНКИ Ежедневная спортивная газета Спорт-Экспресс (интернет-версия). Архив номеров с возможностью поиска по публикациям. * https://www.youtube.com/watch?v=LJz2G9ryRks

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