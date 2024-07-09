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Ямаль о том, что кричал «Поговори теперь!» после игры с Францией: «Человек, к которому я обращался, поймет. Я просто счастлив, что Испания вышла в финал»

Ямаль о том, что кричал «Поговори теперь!» после игры с Францией: «Человек, к которому я обращался, поймет. Я просто счастлив, что Испания вышла в финал»

– Вы символ этой сборной. Как вы справляетесь с этим? – Стараюсь не обращать на это внимания. Не знаю, символ я или нет.

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