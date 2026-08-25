Трех бывших полицейских осудили в Москве за хищение активов клиентов криптобиржи

Бутырский районный суд признал виновными Рената Бахтиева, Леонида Голубева, Антонину Шакину. Их сочли виновными в хищении активов криптовалютной биржи Garantex (юридическое лицо – Garantex Europa OU), сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы 25 августа 2026 года, во вторник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии