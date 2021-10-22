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Сергей КИРЬЯКОВ: После трех поражений подряд недовольны все, но этику игрокам нужно соблюдать

Сергей КИРЬЯКОВ: После трех поражений подряд недовольны все, но этику игрокам нужно соблюдать

«Ювентус» был лучше в каких-то нюансах, но именно они и решили судьбу встречи «Зенит» и «Спартак», которые в воскресенье сойдутся в «дерби двух столиц» на Крестовском острове, в среду потерпели обидные поражения в домашних встречах еврокубков.

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