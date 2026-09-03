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Татар-информ

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Бабаев опроверг переговоры с «Ак Барсом» по Дер-Аргучинцеву: «Настроен на НХЛ»

Бабаев опроверг переговоры с «Ак Барсом» по Дер-Аргучинцеву: «Настроен на НХЛ»

Фото: dynamo.ru Агент Шуми Бабаев опроверг информацию о переговорах между его клиентом, нападающим Семен Дер-Аргучинцевым, и казанским «Ак Барсом».

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