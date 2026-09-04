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Путин призвал расширять работу по сохранению исторической памяти

Путин призвал расширять работу по сохранению исторической памяти

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа" заявил, что просветительская работа по сохранению исторической памяти должна быть более масштабной и содержательной.

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