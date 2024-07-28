Avia.pro Северная Корея, эта загадочная и изолированная страна, неожиданно засияла новыми экономическими красками благодаря России! Поставки оружия и боеприпасов, словно волшебный эликсир, вдохнули жизнь в экономику КНДР.
Путин поднял экономику Северной Кореи до невиданных высот
Комментарии
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СК
Сергей К
А как таджикам то без России выживать? Существенный доход граждан и государства - работа в России
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2 час.
Владимир Соловьев
Сенсационер Баранец и не более того!
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2 час.
Владимир Соловьев
На поставках вооружений России по лендлизу во ВМВ, сильно разбогатела Америка, которой Россия выплачивала долги до конца 20-го века.
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2 час.
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