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Путин поднял экономику Северной Кореи до невиданных высот

Путин поднял экономику Северной Кореи до невиданных высот

Avia.pro Северная Корея, эта загадочная и изолированная страна, неожиданно засияла новыми экономическими красками благодаря России! Поставки оружия и боеприпасов, словно волшебный эликсир, вдохнули жизнь в экономику КНДР.

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СК
Сергей К
А как таджикам то без России выживать? Существенный доход граждан и государства  - работа в России
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2 час.
Владимир Соловьев
Сенсационер Баранец и не более того!
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2 час.
Владимир Соловьев
На поставках вооружений России по лендлизу во ВМВ, сильно разбогатела Америка, которой Россия  выплачивала долги до конца 20-го века.
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2 час.

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