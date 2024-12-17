🌬 В Ялте сильный ветер повалил десять деревьев Из-за непогоды также повреждены кровли домов, произошло около 15 аварий на электросетях, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
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🌬 В Ялте сильный ветер повалил десять деревьев Из-за непогоды также повреждены кровли домов, произошло около 15 аварий на электросетях, сообщила глава администрации города Янина Павленко.