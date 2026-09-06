Жара в Оренбурге: три гола за 8 минут в концовке и ничья, которая никого не устроила

Сегодня в Оренбурге было жарко, и речь не только о погоде. «Газовики» принимали «Акрон», хозяева вели большую часть игры, но едва не проиграли в самой концовке, вырвав ничью на 83-й минуте – итоговый счет 2:2! Три гола были забиты за 8 минут на исходе встречи.