Жара в Оренбурге: три гола за 8 минут в концовке и ничья, которая никого не устроила

Сегодня в Оренбурге было жарко, и речь не только о погоде. «Газовики» принимали «Акрон», хозяева вели большую часть игры, но едва не проиграли в самой концовке, вырвав ничью на 83-й минуте – итоговый счет 2:2! Три гола были забиты за 8 минут на исходе встречи.
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