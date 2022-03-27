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Йович хочет уйти из «Реала». Клубу нужно продать его не дешевле 30 млн евро, чтобы компенсировать расходы

Лука Йович хочет уйти из «Реала». Форвард активизировался в вопросе трансфера из мадридского клуба этим летом, сообщает As.

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