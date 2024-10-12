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Росавиация: временные ограничения работы ввели в аэропорту Казани

Росавиация: временные ограничения работы ввели в аэропорту Казани

Временные ограничения по приему и отправке гражданских самолетов ввели в аэропорту Казани. Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

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