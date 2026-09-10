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Регионы России

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Toyota начала продажу гибридных Corolla Cross в московских и петербургских салонах

Toyota начала продажу гибридных Corolla Cross в московских и петербургских салонах

Corolla Cross занимает позицию в модельном ряду Toyota ниже, чем крупный RAV4, и поставляется из Китая, где собирается на совместном предприятии FAW Toyota.

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