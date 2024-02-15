Пункт досмотра в Шереметьево закрывался из-за зажигалки в виде гранаты

В московском аэропорту Шереметьево в пункте досмотра паркинга терминала С сотрудники обнаружили в ручной клади у одного из пассажиров предмет, похожий на взрывное устройство, позднее угроза не подтвердилась.
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