Синоптик Тишковец спрогнозировал теплую и снежную зиму в России из-за Эль-Ниньо

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Предстоящая зима на большей части территории России выдастся аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпромторг Росси...
- Оштрафуют хозяйку...
- СТ В Нурлате осудили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым