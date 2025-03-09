Бастрыкин обратил внимание на ситуацию в посёлке Денежниково Рязанской области

В приёмную обратилась жительница дома барачного типа 1978 года постройки. Женщина пожаловалась, что жилище находится в непригодном состоянии, нарушена кровля, разрушен фундамент, несущие конструкции сильно изношены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии