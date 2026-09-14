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В кастрюльке

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Сочные внутри, румяные снаружи. Ленивые беляши для тех, кто не хочет долго возиться с тестом: Быстро, просто и очень вкусно!

Сочные внутри, румяные снаружи. Ленивые беляши для тех, кто не хочет долго возиться с тестом: Быстро, просто и очень вкусно!

Ленивые беляши – это отличный способ приготовить сытное мясное блюдо без долгой работы с тестом и утомительной лепки каждой заготовки.

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