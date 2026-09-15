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Черное море ставит рекорды: перевозка нефти из РФ стала самой дорогой в истории

Черное море ставит рекорды: перевозка нефти из РФ стала самой дорогой в истории Цены на фрахт танкеров в регионе обновили исторические максимумы, пишет "Ъ".

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