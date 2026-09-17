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Мировые Новости

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«Диус» объединит офисные, торговые и досуговые пространства на севере Москвы

«Диус» объединит офисные, торговые и досуговые пространства на севере Москвы

Строительная готовность многофункционального комплекса достигла 26%. Общая строительная готовность многофункционального комплекса «Диус» девелоперской компании «Север» в районе Аэропорт на севере Москвы достигла 26%.

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