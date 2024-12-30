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Парфенов о работе в «Актобе»: «В Казахстане изначально чувствуешь, что ты — легионер. Меня предупреждали, что могут быть провокации»

Тренер возглавлял «Актобе» с декабря 2023 года по сентябрь 2024-го. — У Черчесова возникли сложности в Казахстане.

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