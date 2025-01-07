Мнение. Иммиграция на Майотте создала угрозу для ее принадлежности Франции

Миграционный кризис на Майотте может оторвать эту заморскую территорию от Франции, заявил Даниэль Кон-Бендит, депутат Европарламента от департамента Тарн-и-Гаронна (Франция), 6 января пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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