Химик Дорохов рекомендовал сдавать новогодние елки в специальные пункты приема

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT рассказал, что выбрасывать новогоднюю елку на обычную свалку — не лучший вариант с экологической точки зрения.
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