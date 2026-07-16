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«Мать заперла меня в номере отеля без еды»: 20 обид из детства, которые помнят до сих пор

«Мать заперла меня в номере отеля без еды»: 20 обид из детства, которые помнят до сих пор

Вопрос, который вскрыл старые раныПользовательница одной из социальных сетей задала простой, на первый взгляд, вопрос: «Есть ли у вас обида из детства или юности, которую вы до сих пор не можете забыть?».

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