Пленный Лихачев: Киев не дает мобилизованным статуса военнослужащих

Прибывший в Донецкую Народную Республику и угнавший один из танков войск Киева экс-боец ВС киевского режима Максим Лихачев заявил, что призванным в рамках мобилизации гражданам Украины не дают статуса военных ради того, чтобы их семьям не доставались выплаты, когда они погибнут.
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