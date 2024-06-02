Пленный Лихачев: Киев не дает мобилизованным статуса военнослужащих

Прибывший в Донецкую Народную Республику и угнавший один из танков войск Киева экс-боец ВС киевского режима Максим Лихачев заявил, что призванным в рамках мобилизации гражданам Украины не дают статуса военных ради того, чтобы их семьям не доставались выплаты, когда они погибнут.