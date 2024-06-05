В ближайшие недели США объявят о поставке новых крупных партий оружия Украине

В ближайшие недели Соединенные Штаты объявят о поставке новых крупных партий вооружений Украине. На это указал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует RT.
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