Блиновской не разрешили взыскать 224 миллионов рублей с налоговой

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить заявление финансового управляющего Елены Блиновской, который требовал взыскать с московской Федеральной налоговой службы (ФНС) №24 свыше 224 миллионов рублей в конкурсную массу блогера.
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