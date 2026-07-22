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Блиновской не разрешили взыскать 224 миллионов рублей с налоговой

Блиновской не разрешили взыскать 224 миллионов рублей с налоговой

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить заявление финансового управляющего Елены Блиновской, который требовал взыскать с московской Федеральной налоговой службы (ФНС) №24 свыше 224 миллионов рублей в конкурсную массу блогера.

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