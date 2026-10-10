Край заброшенных деревень. Красноярской глубинке обещают развитие, а нужно спасение

30 миллиардов рублей — на поддержку села или в карманы агробаронов? Герман Галкин Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Алексей Аксютенко Развитие сельского хозяйства и улучшение качества жизни на селе — приоритеты новой программы Красноярского края.
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