БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Край заброшенных деревень. Красноярской глубинке обещают развитие, а нужно спасение

Край заброшенных деревень. Красноярской глубинке обещают развитие, а нужно спасение

30 миллиардов рублей — на поддержку села или в карманы агробаронов? Герман Галкин Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Алексей Аксютенко Развитие сельского хозяйства и улучшение качества жизни на селе — приоритеты новой программы Красноярского края.

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