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В фестивале унтов примут участие мастера из Забайкалья и Бурятии

В фестивале унтов примут участие мастера из Забайкалья и Бурятии

Фестиваль унтов состоится в Чите на главной площади имени Ленина 23 декабря (0+).Министерство культуры Забайкалья сообщило, что на мероприятие приедут мастера из сел Укурик Хилокского района, Угдан и Смоленка Читинского района, Зуткулей Дульдургинского района и гости из столицы Бурятии Улан-Удэ.

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