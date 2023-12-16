В фестивале унтов примут участие мастера из Забайкалья и Бурятии

Фестиваль унтов состоится в Чите на главной площади имени Ленина 23 декабря (0+).Министерство культуры Забайкалья сообщило, что на мероприятие приедут мастера из сел Укурик Хилокского района, Угдан и Смоленка Читинского района, Зуткулей Дульдургинского района и гости из столицы Бурятии Улан-Удэ.
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