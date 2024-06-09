🇾🇪🇺🇸 Минувшей ночью йеменские хуситы провели очередные атаки на международное судоходство в Красноморском регионе.
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🇾🇪🇺🇸 Минувшей ночью йеменские хуситы провели очередные атаки на международное судоходство в Красноморском регионе.
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