Госдума рассмотрит запрет дистанционного обучения в медицинском образовании

Госдума займется обсуждением законопроекта, который предполагает запрет на исключительно электронное и дистанционное обучение в сфере среднего медицинского и фармацевтического образования, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
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