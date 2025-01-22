WSJ: Трамп поручил урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Ранее американский лидер заявлял, что ему на это потребуется один деньПрезидент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.