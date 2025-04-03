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Царьград

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"Это оскорбление чувств верующих". Депутат Госдумы поддержал введение наказания за "стирание" православных крестов

"Это оскорбление чувств верующих". Депутат Госдумы поддержал введение наказания за "стирание" православных крестов

Он даже готов разработать соответствующий законопроект.Депутат Госдумы Александр Аксёненко поддержал инициативу ввести законодательный запрет на изображение православных храмов без крестов.

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