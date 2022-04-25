НГУЭУ приглашает на бизнес-клуб по эффективной коммуникации с московским спикером

НГУЭУ приглашает на бизнес-клуб по эффективной коммуникации с московским спикером

27 апреля Высшая школа бизнеса НГУЭУ совместно с радио «Серебряный дождь» организует встречу бизнес-клуба, где московский эксперт Ирина Калинина проведет тренинг по выстраиванию эффективной коммуникации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх