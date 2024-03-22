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МИД: Эстония не планирует отправлять военный контингент на Украину

МИД: Эстония не планирует отправлять военный контингент на Украину

Эстония не планирует отправлять свои войска на Украину, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. «Вмешательство наших войск не планируется», — приводит РИА Новости его слова в интервью германской редакционной группе RND.

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