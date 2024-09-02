Андрей Малахов и Наталья Шкулева отправили своего сына Сашу в первый класс. Знаменитая пара тщательно охраняет личную жизнь ребенка, избегая его публичного появления.
Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу
Комментарии
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Владимир Алтайцев
И что такого особого в этой школе рвачей, что за год надо платить по 900 тысяч? Вообще-то раньше особыми школами звали школы для больных детей- даунов, аутистов
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14 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Там и выращивают даунов,которые с белой костью, остальные люди быдло
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10 час.
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