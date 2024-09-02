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Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу

Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу

Андрей Малахов и Наталья Шкулева отправили своего сына Сашу в первый класс. Знаменитая пара тщательно охраняет личную жизнь ребенка, избегая его публичного появления.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
И  что  такого особого в этой  школе  рвачей, что за год надо платить  по  900 тысяч? Вообще-то раньше  особыми  школами  звали  школы  для  больных  детей- даунов, аутистов
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14 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Там и выращивают даунов,которые с белой костью, остальные люди быдло
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10 час.

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