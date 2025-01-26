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Закон, порядок, государство

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Подразделениями группировки войск «Центр» осуществлён штурм опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Подразделениями группировки войск «Центр» осуществлён штурм опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Штурмовики зачистили блиндажи, закрепились и продолжили дальнейшее продвижение. .

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