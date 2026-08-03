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Строгость отца, тяжелые утраты и быт с Овечкиным: как устроена жизнь Анастасии Шубской

Строгость отца, тяжелые утраты и быт с Овечкиным: как устроена жизнь Анастасии Шубской

Анастасию Шубскую часто воспринимают только как дочь Веры Глаголевой и жену Александра Овечкина. Красивые кадры в соцсетях и жизнь за океаном создают иллюзию абсолютной беззаботности.

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