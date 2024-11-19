На Первом вышла очередная премьера Эрнста, которую просто невозможно смотреть. Чем зрителей взбесил ремейк фильма «Противостояние».

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Есть такой старый анекдот, который как нельзя лучше описывает то, что происходит сегодня в отечественном кинематографе: С каждым годом я стал замечать, что советские актёры в советских фильмах играют всё лучше и лучше.

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Комментарии
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Александр Рожков
А зато он нравится тому, чьё имя не следует произносить всуе... Вот.
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12 час.

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