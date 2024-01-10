Россиян ждут три шестидневные рабочие недели в 2024 году

В 2024 году в России будет внесено изменение в график выходных дней. По проекту, опубликованному на официальном портале правовой информации, ожидается перенос выходных дней на следующие даты: понедельник 29 апреля, вторник 30 апреля, пятница 10 мая, понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря.