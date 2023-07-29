Театр абсурда

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Без названия

Без названия

Евгений Пригожин дал оценку прошедшему в Петербурге саммиту Россия-Африка. В вечернем эфире панафриканского телеканала Afrique Media вышел его комментарий: «Я считаю, что форум прошел не только эффективно, но и крайне своевременно.

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