Без названия

Евгений Пригожин дал оценку прошедшему в Петербурге саммиту Россия-Африка. В вечернем эфире панафриканского телеканала Afrique Media вышел его комментарий: «Я считаю, что форум прошел не только эффективно, но и крайне своевременно.
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