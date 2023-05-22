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Брянский губернатор Богомаз сообщил о минометном обстреле села в Климовском районе

Брянский губернатор Богомаз сообщил о минометном обстреле села в Климовском районе

ВСУ произвели минометный обстрел села Хоромное Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки, - сообщил в соцсетях 22 мая губернатор Брянской области Александр Богома .

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