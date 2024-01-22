В России оценили нехватку работников в одной отрасли

В «Яндекс Такси» заявили о нехватке 80 тысяч водителей в декабре 2023 года, сообщает РИА Новости. В сервисе отметили, что в этом месяце ситуация с кадрами традиционно усложняется из-за многократного роста спроса на поездки.
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