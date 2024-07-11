На днях состоялось знаковое событие, связанное со скандальным «публицистом» Александром Невзоровым (признан иноагентом и осужден за фейки об армии), его имущество было конфисковано.
Все ли забрали у иноагента Невзорова?
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Таких надо не просто признавать иноагентами, а пособниками и спонсорами терроризма. Объявлять в международный розыск и полная конфискация имущества с активами не только на территории России, но и в других государствах...
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