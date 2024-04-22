Житель Екатеринбурга зарезал обидевшего его дочь мигранта

Александр Лагуткин

В феврале 90-го года только за три дня и только в Душанбе было убито больше полутора тысяч русскоязычных. Все морги были забиты. Трупы валялись на улицах. Мужчин убивали сразу, а женщин и детей ловили, раздевали, и толпой насиловали затем тоже убивали. Эта дикая толпа убийц и насильников прямо на площади сначала насиловала, а затем растерзала двух русских девчонок-студенток. Всего за последующие пять лет в Таджикистане было убито больше 100 тысяч русскоязычных. Сейчас враги страны завозят в Россию десятками миллионов этих диких басмачей. Это готовая армия ИГИЛ, управляемая из радикальных исламских центров, контролируемых Западными спецслужбами. Враги России поняли, что извне её не победить. Поэтому опираясь на внутренних национал-предателей и продажных чиновников, они завозят эту орду басмачей , чтобы потом вооружить, возглавить и уже в России начать резать россиян и разваливать страну. Их боевиков готовят и слаживают в отряды в подпольных бойцовских клубах. Схроны с оружием у диаспор уже обнаруживали. Эта орда боевиков уже убивавших русских у себя, с диким менталитетом, готовится и будет использована врагами страны для уничтожения России изнутри. Этот "Троянский конь" представляет собой огромная опасность и Государству Российскому, и безопасности всех россиян. Те, кто не понимает это, или делает вид, что не понимает, создают условия, при которых могут лишить будущего и страну, и россиян, и наших детей и внуков!