Администрация Кургана запретила стоянку у здания на К. Мяготина

В Кургане введён запрет на остановку и стоянку машин у здания №12 на ул. К. Мяготина. Офпреды власти информируют о контроле через УМВД и установке знаков через 20 дней для повышения безопасности на данном участке.
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