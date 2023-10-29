Военные возможности РФ выше, чем у СССР. И дело даже не в атомной бомбе

Вопреки распространенному ныне заблуждению, современная Россия располагает таким совокупным арсеналом Победы, которого не было даже у Советского Союза времен пика нацистского нашествия периода Второй мировой войны.
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