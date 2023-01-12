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Конекны сделал 2-й хет-трик в НХЛ. Форвард «Флайерс» набрал очки в 10-й игре подряд – лучшая действующая серия в лиге

Конекны сделал 2-й хет-трик в НХЛ. Форвард «Флайерс» набрал очки в 10-й игре подряд – лучшая действующая серия в лиге

Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны забил три гола в матче с «Вашингтоном» (5:3) и был признан первой звездой.

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