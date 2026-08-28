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Одна фамилия на двоих: как сложились карьеры 10 пар известных братьев в российском кино

Одна фамилия на двоих: как сложились карьеры 10 пар известных братьев в российском кино

Тема актёрских династий чаще всего ассоциируется с преемственностью поколений — от родителей к детям.

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