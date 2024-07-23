Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Долго покупала туфельки под цвет машины, которую подарил папик. Я очень устала!»: Исповедь гламурной тёлочки о её тяжкой жизни. Плакать можно

«Долго покупала туфельки под цвет машины, которую подарил папик. Я очень устала!»: Исповедь гламурной тёлочки о её тяжкой жизни. Плакать можно

Существует огромное количество злых, жалких и нецензурных людей, которые постоянно глумятся и смеются над беззащитными гламурными тёлочками.

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